„Kommunikation ist miserabel“

Die neuen Regeln für Radfahrer am Mühlenweg treffen auf wenig Gegenliebe. Nun sollen Unterschriften für einen Ortstermin mit den Behörden gesammelt werden. Denn die entschieden die Änderungen ohne eine Bürgerbeteiligung.

Neue Regeln für Radfahrer am Mühlenweg treffen auf große Kritik

Vertreter der Bezirksregierung Münster, des Kreises Coesfeld, der Stadt Dülmen und des Verkehrskommissariats der Kreispolizeibehörde Coesfeld hatten sich bei einem Ortstermin für neue Regeln für Radfahrer am Mühlenweg entschieden.

Nun gab es einen zweiten Ortstermin, denn Anwohner und Radfahrer sind mit der Maßnahme alles andere als zufrieden. Sie wünschen sich nun einen gemeinsamen Termin mit den Behörden. Dafür sollen nun Unterschriften gesammelt werden. Neben Anwohnern des gesamten Mühlenweges waren auch Vertreter des ADFC, von Dünami und dem Bündnis FahrradAktiv Dülmen gekommen, um sich die Situation gemeinsam mit der Polizei anzuschauen.

Bisher durfte der Radweg beidseitig befahren werden. Nun sollen Radfahrer in Richtung Hausdülmen auf der Straße fahren. Denn, so informierte die Polizei, ein beidseitiger Radweg sei gesetzlich nicht standhaft und erfordere eine besondere Genehmigung. Ein Schild „Geisterradler gefährden“ soll auf die neue Regelung hinweisen. Doch das Schild sei ein Witz, erinnere eher an Halloween, finden Anwohner und Radfahrer. Es fehle eine klare Botschaft, dass die Radfahrer die Straße nutzen sollen.

