Kolpingsfamilie sammelt Altkleider

Aktionstag am 5. Februar

Dülmen

Es ist wieder soweit: Die Kolpingsfamilie Dülmen führt ihre Altkleidersammlung in Dülmen am Samstag, 5. Februar durch. Ab 9 Uhr sind die Helfer unterwegs. Die Organisatoren bitten darum, die ausgeteilten Sammeltüten zusammen mit weiteren Behältnissen - Kartons oder andere Säcke mit den Handzetteln der Kolpingsfamilie Dülmen zu versehen und diese an den Straßenrand zu stellen.

Von Hans-Martin Stief