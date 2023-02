Knapp 100 Gäste bei Karnevalsparty an Rosenmontag

Von der Resonanz bei der Karnevalsparty am Rosenmontag im Kolpinghaus waren die Veranstalter enttäuscht: Gerade einmal knapp 100 Gäste feierten hier. Für Mit-Organisator Andreas Scheipers kommen dafür mehrere Gründe in Frage.

Nach dem großen Erfolg am Samstagabend mit 400 im Vorfeld verkauften Karten gab es bei der Rosenmontag-Megaparty im Kolpinghaus die Ernüchterung für die Veranstalter: Lediglich knapp 100 Besucher feierten hier kostümiert zur Musik von DJ Theo Kahle.

„Wir hatten mit 300 Gästen gerechnet. Deshalb sind wir natürlich über die Resonanz sehr enttäuscht“, berichtet Mit-Organisator Andreas Scheipers. „Für die Zukunft müssen wir etwas ändern. Was genau, weiß ich aktuell auch noch nicht“, so der Dülmener Gastronom am Abend.

Für die schwache Resonanz kommen Scheipers mehrere Gründe in Frage: „Viele Karnevalisten feierten parallel in Münster. Außerdem mussten viele potenzielle Besucher am Dienstag wieder in die Schule.“ Fotos von der Rosenmontagsparty gibt es auf der DZ-Hompage.