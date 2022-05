Kliniken lockern Besuchsregelungen

Ab dem 1. Juni lockern die Christophorus-Kliniken ihre strengen Besucherregeln. So reicht dann beispielsweise ein negativer Test für den Einlass. Eine Übersicht über die neuen Regeln gibt es hier.

In den Christophorus-Kliniken und der Christophorus-Klinik am Schlossgarten werden ab dem 1. Juni die Besuchsregelungen gelockert.

Nötig ist ab dem 1. Juni nur noch ein negativer Test. Ein Antigen-Test darf maximal 24 Stunden alt sein, ein PCR-Test 48 Stunden. Es dürfen pro Patient zwei Besucher für je eine Stunde kommen, gemeinsam oder einzeln.

Eine FFP2-Maske bleibt Pflicht

Zudem gelten an allen drei Standorten die gleichen Besuchszeiten, jeweils von 14 bis 20 Uhr. Für die Klinik am Schlossgarten gilt: Besuche sind täglich außerhalb der Therapiezeiten bis 20 Uhr möglich. Nötig sind weiter an allen Standorten FFP2-Masken, zudem gibt es Zugangskontrollen.

Für ambulante Patienten gilt weiterhin die 3G-Regel, also geimpft, genesen oder getestet. Ausnahmen sind Notfall-Patienten, sie erhalten immer Einlass.