Kleiner Garten statt Balkon

Neue Fenster, neue Bäder, neuer Komfort: Rund 6,5 Millionen Euro hat die Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft für den Kreis Coesfeld (WSG) in Wohnanlage am Windmühlenberg investiert. Die Mieter haben doppelten Grund zur Freude.

Wer sich von der Innenstadt Richtung Bahnhof auf den Weg macht, sieht seit Monaten viele Handwerker-Fahrzeuge im Bereich der Hohen Straße. Vor rund zwei Jahren hat die WSG mit der Sanierung von rund 80 Wohnungen angefangen. Melanie Vogel ist mit dem Ergebnis rundum zufrieden.

Mieter genießen besonderen Vorteil

Sie gehört zu den Mietern in den Häusern mit den Nummern 70, 72, 74 und 76, die seit einigen Wochen einen besonderen Vorteil der Umgestaltung genießen. Als sie 2006 in eine Erdgeschosswohnung einzog, hatte sie „nur“ einen Balkon rund 1 Meter über der üppig bewachsenen Grünfläche.

Im Zuge der Sanierung ist eine Rampe entlang der Straße gebaut worden. So entstanden vor den EG-Wohnungen kleine ebenerdige Gärten. Melanie Vogel ist von der Umgestaltung und den neuen Möglichkeiten so begeistert, dass sie viel Zeit und Energie in die Grünfläche steckt. Jetzt kann sie den wunderbaren Garten genießen.

Was insgesamt in dem Wohnquartier verändert worden ist und wie hoch die künftigen Mieten sind, lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.