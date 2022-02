Kleine Feiern, großer Spaß

Auch wenn es an vielen Orten nicht die Polonaise oder die Tanzparty sind - an einigen Schulen wird das Karnevalsfest trotzdem gefeiert. Wenn auch in abgespeckter Variante.

Auf die berühmt-berüchtigte Polonaise durch die Schule, sowie die großen Tanzfeiern müssen die Schüler in diesem Jahr an Karneval oft verzichten.

An vielen Schulen gaben Alternativprogramme den Schülern aber „ein Stückchen Normalität zurück“, wie Sabine Schäfer, kommissarische Schulleiterin des Anna-Katharina-Emmerick Grundschulverbundes es ausdrückt.

Klasseninterne Karnevalsfeiern

Statt Polonaise und Discoparty gibt es an den Standorten Rorup und Dülmen klasseninterne Karnevalsfeiern. „In Dülmen ist am Veilchendienstag außerdem eine Trommelaktion geplant“, so Schäfer.

Modenschau, Stopptanz oder Galgenmännchen - das sind Spiele die auch an der Ludgerus-Grundschule Buldern, der Paul-Gerhardt-Schule und der Kardinal-von-Galen Grundschule in Merfeld auf dem Plan stehen. Den auch hier gibt es klasseninterne Feiern zu Karneval.

An der Paul-Gerhardt-Schule und der Kardinal-von-Galen-Grundschule gehört in einigen Klassen dabei auch ein gemeinsames Frühstück dazu - natürlich aber nicht in Buffetform wie sonst.

Tanz auf dem Schulhof

An den beiden Gymnasien ist es den Schülern auch erlaubt, klassenintern Karneval zu feiern und verkleidet zur Schule zu kommen. Während es am Annette-Gymnasium keine Schulveranstaltung gibt, hat die Schülervertretung des Clemens-Brentano-Gymnasiums bereits Mittwoch mit den jüngeren Schülern auf dem Schulhof getanzt.

Wie andere Dülmener Schulen Karneval gestalteten und welche besondere Aktion die Marienschule auf die Beine stellte, lesen Sie in der Freitagsausgabe der DZ.