Kita Moorkamp stellt sich vor

Die neue DRK-Kita Moorkamp in Dülmen soll zum kommenden Kindergartenjahr 2023/24 ihren Betrieb aufnehmen. Nun lädt der Träger, die DRK-Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH, zum Info-Abend ein: und zwar in Buldern.

Info-Abend in Buldern

Die Bauarbeiten an der DRK-Kita Moorkamp - hier ein Foto vom vergangenen Monat - schreiten voran.

Zum kommenden Kita-Jahr, das im August 2023 beginnt, soll die neue DRK-Kita Moorkamp mit vier Gruppen ihren Betrieb aufnehmen. Bereits am Dienstag, 3. Januar, laden der Träger (DRK-Kindertageseinrichtungen im Kreis Coesfeld gGmbH) und die Leiterin Silvia Mertens interessierte Eltern zu einem Info-Abend ein.

Dieser beginnt um 19 Uhr in der DRK-Kita Buldern, Buldergeist. An diesem Abend sollen die Teilnehmer einen ersten Einblick in die Kita Moorkamp bekommen, lernen das Konzept der Einrichtung kennen und können Fragen stellen.

Anmeldungen für den Infoabend werden bis zum 2. Januar per Email an kita-moorkamp@ drk-coe.de entgegengenommen.