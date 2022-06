Kirmes muss mit Tradition brechen

„Zum ersten Mal seit 40 Jahren kann der Disko Jet nicht auf dem Marktplatz aufgebaut werden“, berichtet Stephanie Siepmann von der Stadt beim Pressegespräch. Der Grund liegt auf der Hand.

Weil die Marktstraße nicht wie geplant bis zur Kirmes halbseitig fertig gebaut ist und auch andere Wege nicht funktionieren, kann das Karussell nicht im Herzen der Stadt aufgebaut werden. Es gibt aber die gute Nachricht für die Kirmes, die von Freitag, 10. Juni, bis Montag, 13. Juni, stattfindet.

Das beliebte Karussell kommt nach Dülmen und wird auf dem Parkplatz Nonnengasse aufgebaut. Kein Selbstläufer: Stephanie Siepmann berichtete am Donnerstag über erhebliche Folgen der Pandemie auf die Branche. „Nicht alle Schausteller haben die zwei Jahre überstanden.“ Aktuell hätten viele Schausteller Probleme, „Männer zum Mitreisen“ zu finden.

Schausteller haben derzeit große Personalprobleme

Bittere Konsequenz, das Laufgeschäft Crazy Island, das 2017 erstmalig vor Ort war, hat in diesem Jahr für Dülmen und Folgeplätze abgesagt. Es muss kein Einzelfall bleiben. „Wir haben Sorge vor weiteren Absagen“, räumte Stephanie Siepmann vom städtischen Fachbereich Bürgerdienste, Sicherheit und Ordnung ein. Sie setzt aber auf den guten Ruf der Stadt bei Schaustellern.

„Im Normalfall melden sie sich bei uns und nicht wir bei ihnen.“ Dülmen scheint für die Branche ein guter Standort zu sein. Dr. Hugo Schulze-Hobbeling nannte in diesem Zusammenhang eine wichtige Zahl. So seien vor einigen Jahren in nur einer Stunde 4000 Personen auf der Marktstraße gezählt worden. Damit wird deutlich, dass die Kirmes in Dülmen „für die höchste Frequenz sorgt.“

Auf welche Fahrgeschäfte sich die Kirmesbesucher freuen dürfen, wie die Rahmenbedingungen sind und weitere Infos zur Kirmes lesen Sie der Freitagsausgabe der DZ oder im E-Paper.