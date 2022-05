Kinderlachen an der Gewerbestraße

Die vorbereitenden Arbeiten für die neue Kindertageseinrichtung (Kita) in Buldern haben begonnen. Läuft alles nach Plan kann diese am 1. August 2023 öffnen.

In der neuen Einrichtung an der Gewerbestraße finden künftig sechs Gruppen Platz. Das Gebäude entsteht auf der Fläche hinter der Skateanlage. Laufen alle Arbeiten nach Plan, kann die Kita zum Kindergartenjahr 2023/24, also zum 1. August 2023 in Betrieb gehen.

Derzeit wird auf dem Grundstück das leichte Gefälle zur Weseler Straße ausgeglichen, um dann später die Bodenplatte legen zu können. Die Baugenehmigung und die ersten Aufträge wurden bereits erteilt. Aufgrund der Nähe zu den Sportanlagen in Buldern soll die neue Kita den Arbeitstitel „Sport-/Bewegungskita“ erhalten.

Weitere Einzelheiten zum Projekt, insbesondere zu Fördermöglichkeiten und den damit verbundenen Finanzierungsdetails wird die Stadt im Jugendhilfeausschuss am 1. Juni vorstellen.

Ursprünglich sollte die neue Kita im geplanten Baugebiet „Raiffeisenring“ entstehen. Da an diesem Standort die Fertigstellung jedoch nicht so kurzfristig möglich gewesen wäre, entschied sich die Stadt in Abstimmung mit der Politik für die Fläche an der Gewerbestraße.

Der neue Standort soll nicht nur alle Platz-Bedarfe decken, sondern auch ein Polster für die Zukunft schaffen. Der neue Kindergarten macht zudem die Raumersatzlösung am Kinderhaus am Wemhoff mit den Containern überflüssig.