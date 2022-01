Kinderimpfungen ab sofort dienstags in Dülmen

Ab der kommenden Woche gibt es ein neues Impfangebot für Kinder in Dülmen: Denn jeweils dienstags bietet das Krankenhaus Impfungen für Fünf- bis Elfjährige an. Alle Infos dazu gibt es hier.

Ab der kommenden Woche bieten die Christophorus-Kliniken an ihrem Dülmener Standort zusätzlich Corona-Schutzimpfungen für Fünf- bis Elfjährige an. Die Impfungen erfolgen immer dienstags im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Los geht es am 11. Januar.



Hier sind die wichtigsten Fragen und Antworten rund um die Kinderimpfungen auf einen Blick.



Wer kann sich impfen lassen?

Nach Empfehlung der Ständigen Impfkommission werden vorzugsweise Kinder mit Vorerkrankungen geimpft, die ein Risiko für einen schweren Verlauf haben. Zu Vorerkrankungen gehören zum Beispiel COPD, Asthma, pulmonale Hypertonie, Diabetes mellitus, Adipositas, Immunmangel, Herzfehler, Herzschwäche, Niereninsuffizienz, chronische neurologische Erkrankungen, Trisomie 21 und Tumorerkrankungen.

Ebenfalls können Kinder ab fünf Jahren, in deren Umfeld Angehörige oder Kontaktpersonen mit hoher Gefährdung für einen schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung leben, geimpft werden. Auf individuellem Wunsch der Eltern können auch gesunde Kinder nach vorheriger Aufklärung geimpft werden.

Womit wird geimpft?

Die Impfung erfolgt nach Angaben der Kliniken mit dem speziellen Kinder-Impfstoff von Biontech (mRNA-Impfstoff mit niedrigerer Konzentration und geringerer Injektionsmenge) in den Oberarmmuskel.

Wo finden die Impfungen statt?

In der Impfstelle, die Anfang Dezember am Dülmener Krankenhaus ihren Betrieb startete. Der Zugang ist nur über den Hintereingang des Krankenhauses möglich, von der Straße Am Schlossgarten aus. Ab hier gibt es eine Beschilderung. Parkplätze stehen am benachbarten Schulzentrum zur Verfügung.

Wie läuft die Impfung ab?

Die Impfung führt eine Kinderärztin nach einer Aufklärung der Eltern durch. Fragen im Zusammenhang mit der Impfung können mit ihr vor Ort geklärt werden, so eine Mitteilung. Für einen vollständigen Impfschutz ist es erforderlich, dass die zweite Impfung im Abstand von drei bis sechs Wochen erfolgt.



Wo gibt es Termine für die Kinderimpfungen?

Für die Impfung ist vorab ein Online-Termin nötig. Diesen gibt es auf der Impf-Homepage des Krankenhauses oder über die Seite des Kreises.

Ist eine telefonische Terminvereinbarung möglich?

Nein. Auch Auskünfte werden ausdrücklich nicht telefonisch erteilt. Die Kliniken weisen darauf hin, dass die Telefonleitungen des Krankenhauses für Menschen in Notfallsituationen, Patienten und Ärzte freigehalten werden müssen.



Was ist mit den anderen Angeboten der Impfstelle?

Die laufen ganz normal weiter, die Kinderimpfungen kommen ergänzend hinzu. Für Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen (jeweils ab zwölf Jahre) können weiterhin Termine gebucht werden, und zwar ebenfalls nur online. Diese Impfungen finden montags, mittwochs und freitags von 15 bis 20 Uhr statt.