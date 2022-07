Nach zwei Jahren Pause stehen endlich wieder Ferienlager auf dem Programm. Doch das Thema Corona bleibt, einige Kinder mussten das Lager vorzeitig verlassen oder kamen in die „beste Quarantäne ihres Lebens“. Trotzdem sind Kinder wie Betreuer froh, dass das Lagerleben wieder stattfindet.

Natürlich dürfen die passenden Outfts für Mottoabende in den Ferienlagern nicht fehlen.

Ferienzeit ist Lagerzeit. Viele Kinder und Jugendliche sind oder waren in diesem Jahr wieder unterwegs. Die DZ hat sich bei einigen Lagern ungehört, was auf dem Programm stand, wie das Lager läuft und wie das Thema Corona immer noch die Ferienfreizeiten beeinflusst.

„Es war ein historisches Lager“, berichtet Pfarrer Peter Zarmann von der Ferienfreizeit der Evangelischen Kirchengemeinde, die zum 16. Mal in Seeste bei Westerkappeln stattfand. „Ich fahre seit 44 Jahren mit und zum ersten Mal stand ein Lager kurz vorm Abbruch.“ Denn bei den Kindern gab es in der ersten Woche einige Corona-Fälle. „Das war natürlich eine Stimmungsbremse und sehr emotional, wenn die Kinder nach Hause mussten. Das tat mir in der Seele weh.“

Am Ende konnte das Lager aber doch komplett stattfinden. Und so standen von Fußball spielen bis zur Tanzveranstaltung mit „prominenten Gästen“ und einer Jury zahlreiche Aktionen auf dem Programm. Eine Minigolfanlage wurde besucht und es wurde gemeinsam Gottesdienst gefeiert.

Die Kinder des Ferienlagers von St. Pankratius Buldern sind derzeit noch auf Ameland. „Heute stand der erste Strandtag auf dem Programm“, berichtet Lasse Olbrich von der Lagerleitung am Donnerstag auf DZ-Anfrage. Zuvor verbrachten Kinder und Betreuer einen Tag auf dem Deich, feierten ein Schützenfest und veranstalteten verschiedene Abendshows. „Die Kinder sind so brav wie noch nie“, berichtet Olbrich. Nach zwei Jahren Corona-Pause seien alle froh, dass das Lager wieder stattfinden kann. Wobei man in diesem Jahr noch auf den Kontakt zu anderen Lagern verzichtet.

