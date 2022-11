„Kinder sind oft nicht mehr sicher“

Nicht einen Gedanken müssen die meisten Erwachsenen in der Stadt verschwenden, wie sie Fahrrad fahren. Bei vielen Kindern sieht das anders aus, wie Vertreter vom ADFC in diesem Jahr beim Fahrradtraining an sechs Grundschulen festgestellt haben.

Schülerinnen und Schüler sind heute oft nicht mehr so sicher auf dem Fahrrad unterwegs wie noch vor Jahren“, betonen Vertreter vom ADFC beim Redaktionsbesuch. Und sie kennen auch die Gründe: „Links-Rechts-Unsicherheiten, Gleichgewichtsprobleme oder fehlende Kondition sind nur einige der immer wieder zu beobachtenden Schwierigkeiten“, so der örtliche ADFC.

Er hat gleich einen Vorschlag, wie die Fähigkeiten verbessert werden können: „Durch intensives Üben“. Was die Kinder an ihren Schulen gelernt haben, war in den letzten Wochen in der Stadt zu beobachten. Kleine Schülergruppen fuhren mit ihren erwachsenen Begleitern über die Straßen.

Neben den ADFC-Vertretern sind die Verkehrssicherheitsberater der Polizei, Schulen und Eltern mit im Boot, um die rund 350 Schülerinnen und Schüler der sechs Dülmener Grundschulen bei fünf Trainingsterminen fitter zu machen für den Straßenverkehr.

Auch bei den Trainingsfahrten haben die ADFC-Vertreter festgestellt, dass viele Radfahrerinnen und Radfahrer - und damit nicht nur Kinder - Orientierungsprobleme haben. „Für zehnjährige Schülerinnen und Schüler ist an vielen Stellen im Dülmener Radwegenetz nicht sofort erkennbar, wo er/sie sich als Radfahrende bewegen soll“, so die deutliche Kritik des ADFC.

