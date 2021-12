Am Samstag kam es zu einem Brand in Dülmen-Rorup, so berichtet die Polizei. Der Brand ereignete sich am Hövel im Keller eines Einfamilienhauses.

Das Gebäude erlitt laut Polizeibericht Schaden, die Bewohner blieben aber unverletzt. Zur Brandursache könne man bislang noch keine Angaben machen, heißt es.