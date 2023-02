Testungen in Dülmen nur noch in Notfällen

Mit dem Auslaufen der Testverordnung am 28. Februar stellen sämtliche Teststellen inklusive der Tiber Apotheke in Dülmen den Betrieb ein. Eine Ausnahme in dringenden Fällen gibt es jedoch in der Tiber Apotheke.

In der Tiber Apotheke wird es ab heute nur noch in dringenden Fällen Testungen geben.

Wer sich morgen in Dülmen auf das Corona-Virus testen lassen möchte, der muss zum Selbsttest greifen. Denn mit dem Auslaufen der Testverordnung am 28. Februar stellen sämtliche Teststellen in Dülmen den Betrieb ein.

Ohnehin gab es die vergangenen Wochen nur noch drei Standorte, um sich Testen zu lassen: In der Tiber Apotheke, auf dem düb-Parkplatz sowie auf dem Quellberg. Die Teststellen des Deutschen Roten Kreuzes sowie die Teststelle auf dem Parkplatz des Joy'n Us hatten bereits vor Ende Februar geschlossen.

Doch auch für die verbliebenden Standorte lohnt sich der Betrieb über den Stichtag hinaus nicht. „Die Tests müssten zwischen 20 und 25 Euro kosten, da sie sonst nicht kostendeckend sind“, berichtet Wolfgang F. Graute, Inhaber der Tiber Apotheke.

Im Gegenteil zu Corona-Teststellen ist es Apotheken nach Aussage von Wolfgang F. Graute jedoch erlaubt in dringenden Fällen Testungen auf Selbstzahlerbasis für Kunden anzubieten. So werde auch die Tiber-Apotheke in dringenden Fällen hierfür zur Verfügung stehen.

