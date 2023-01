Keine Spur vom gestohlenen Jesuskind

Auch die Hoffnung, dass der Dieb das Jesus-Kind zurückbringt, hat sich bislang nicht erfüllt. Genauer eingrenzen lässt sich mittlerweile die Zeit des Diebstahls am Donnerstag, 29. Dezember.

Kirchenbesucher um 11 Uhr haben gesehen, dass die Figur in der Krippe lag. Um 14.15 Uhr sahen die nächsten Besucher, dass die Holzfigur fehlte. Ein Diebstahl, der „das ganze Dorf betroffen macht“, betont Margret Döveling.

Alte Jesusfigur in die Krippe gelegt

Auch Menschen, die nicht so viel mit der Kirche zu tun haben. Weil ganz besonders den Kindern das Jesus-Kind in der Krippe so wichtig ist, hat die Gemeinde eine alte Figur in die Krippe gelegt. „Obwohl sie eigentlich nicht dazu passt, aber das Jesuskind ist die Hauptperson“, so die Küsterin. Ein Zettel weise darauf hin, dass das zu der Krippe gehörende Jesuskind gestohlen worden sei.

Auch nach dem Diebstahl bleibt die St.-Agatha-Kirche in Rorup tagsüber geöffnet - und zwar von 8 bis 16.30 Uhr. Hinweise zu dem Diebstahl des Jesuskindes nimmt die Polizei unter Tel. 02594/7930 entgegen.