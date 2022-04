Keine Schulwoche wie jede andere

Sprühaktion, Theaterabend und Podiumsgespräch: Und das waren nur einige Punkte bei der Aktionswoche des Clemens-Brentano-Gymnasiums. In der vergangenen Woche gab es hier jede Menge Programmpunkte.

Im Rahmen der Aktionswoche am CBG gab es unter anderem ein Podiumsgespräch mit jungen Menschen, die von ihren Fluchterfahrungen berichteten.

Welche Veranstaltung war am beeindruckendsten, welche hat wohl die nachhaltigste Wirkung? Tim Felske, Schülersprecher am Clemens-Brentano-Gymnasium zaudert mit der Antwort. Denn auf ihre Weise war jede der vielen Aktionen etwas ganz Besonderes, hat zu neuen Gedanken und Eindrücken geführt, formuliert er seinen Eindruck, den sicherlich viele Schüler des CBG teilen.

Fest steht: Die Aktionswoche, die mit der Enthüllung der Schul-Sozialcharta eingeleitet wurde (DZ berichtete), war keine Woche wie jede andere. Ein großes Gemeinschaftsgefühl hinterließ das Nachstellen des Friedenszeichens auf dem Schulhof „aus aktuellem Anlass“.

Thema Toleranz wurde aufgegriffen

Deutliche Spuren hinterließ die Sprühaktion der jüngeren Schüler. Sie hatten Sprüche zum Thema Toleranz und Rassismus auf das Pflaster gesprüht. Toleranz gehört ebenso wie Unterstützung, Gemeinschaft, Akzeptanz und Leistungsbereitschaft zu den Begriffen der Schulz-Sozialcharta.

Aufwühlend sei der Theaterabend gewesen, an dem die Theater-AG der Schule das Stück Andorra von Max Frisch aufgeführt habe, in dem es um Vorurteile, Rassismus und Antisemitismus geht (DZ berichtete).

Ein wichtiges Thema griff der Vortrag „Angststörungen – die Angst vor der Angst“ von Psychotherapeutin Anastasia Mirau auf. Corona, Lockdown und Pandemie hätten viele junge Menschen verunsichert, weiß Felske. Der Vortrag habe gezeigt, wie man - auch in der Schule - Hilfe suchen kann.

Geflüchtete erzählten über ihre Erfahrungen

Auch eine Vorleseaktion für jüngere Schüler fand in der Aktionswoche statt. Ihn persönlich habe besonders das Podiumsgespräch in der Schulaula berührt an dem mit Martin Mohammadi, Ardeshir Navabakbar und Ahmed Belal drei junge Männer teilnahmen, die als Geflüchtete nach Dülmen gekommen sind, sagt Tim Felske.

Zu hören welche (bürokratischen) Hürden sie überwinden mussten, wie es sich anfühlt, als Geflüchteter in Deutschland zu leben, sei sehr beeindruckend gewesen, sagt Felske. Das Gespräch hat er auch als Appell an junge Menschen verstanden, solidarisch zu sein.