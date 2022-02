Keine Schule ohne Infizierte

Sämtliche Dülmener Schulen meldeten bei einer DZ-Rundfrage am Mittwoch Corona-Fälle in ihren Reihen, und dies meist unter den Kindern und Jugendlichen. Am CBG kommt jetzt beispielsweise jetzt gerade Omikron an.

So ist die Lage in den Dülmener Klassenzimmern

Jeden Tag packt Markus Becker, Hausmeister an der Hermann-Leeser-Schule, Corona-Testboxen für die Klassen zusammen. An der Realschule sind aktuell elf Schüler infiziert.

Corona trifft sie alle: Sämtlichen Dülmener Schulen melden aktuell Infektionen, meist unter den Kindern und Jugendlichen. Das ergab eine Umfrage der DZ, die sich am Mittwoch an allen Grund- und weiterführenden Schulen umhörte.

Was viele Leitungen dabei betonten: Für die Lehrkräfte sei es eine große Belastung, einerseits den normalen Präsenzunterricht und andererseits den Distanzunterricht für diejenigen, die in Quarantäne sind, zu stemmen.



„Es zieht sich durch alle Stufen"



32 positiv getestete Kinder, 13 in Quarantäne. Dazu 21, die aus anderen Gründen (etwa Magen-Darm-Infekten) fehlen. Das sind zum Beispiel die Zahlen, die Lehrer Christian Pennekamp vom Paul-Gerhardt-Grundschulverbund (392 Schüler, 29 Lehrer) am Mittwoch mitteilte.

Am Merfelder Standort sei dabei nur ein Kind in Quarantäne. „Das zieht sich durch alle Jahrgangsstufen. Wenn es irgendwo einen Ausbruch gibt, kommen meist in den nächsten 14 Tagen weitere Fälle dazu.“

Was Pennekamp betont: Trotz der hohen Zahlen habe man die Lage, so sein Eindruck, ganz gut im Griff. „Das Gesundheitsamt unterstützt uns super. Und die Eltern handeln vollkommen verantwortungsbewusst.“ Ausfälle im Kollegium gibt es aktuell nicht.

Angespannte Lage am Brentano-Gymnasium



Nachdem es in der Vorwoche weniger Fälle gab, sei Omikron jetzt am Clemens-Brentano-Gymnasium angekommen, erläutert Schulleiterin Maike Verwey. 16 Corona erkrankte Schüler und 30 Schüler, die sich vorsorglich in Quarantäne befinden, zählte das CBG am Mittwoch (insgesamt 660 Schüler).

Von den Lehrkräften würden sich laut Verwey vier in Quarantäne befinden. Hinzu kommen weitere Ausfälle durch zum Beispiel langzeiterkrankte oder dienstlich abwesende Lehrkräfte. Das Gymnasium werde laut Verwey Konsequenzen ziehen müssen, wenn die Situation so angespannt bleibt oder sich noch mehr verschlimmert.

Dies sei auch schon früh den Eltern mitgeteilt worden. Bereits in einem Fall musste eine Klasse aufgrund der angespannten Vertretungssituation in der neunten Stunde schon die Schule verlassen und zu Hause lernen.



Wie die Situation aktuell an den 16 weiteren Dülmener Schulen aussieht, lesen Sie in der Donnerstagsausgabe der DZ.