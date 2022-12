Keine klassischen Sonntagsbrötchen zum Fest

Wann haben die Bäckereien in Dülmen und Ortsteilen rund um Weihnachten geöffnet? Die DZ hat sich umgehört - und die Öffnungszeiten in einem Text zusammengefasst.

Die klassischen Sonntagsbrötchen wird es am ersten Weihnachtstag nicht geben. Dafür haben die Kunden aber an Heiligabend die Chance in den Dülmener Bäckereien Brötchen zu kaufen - wenn auch mit verkürzten Öffnungszeiten.

Am zweiten Weihnachtstag haben nur einige Bäckereien offen, wie eine Rundfrage der DZ jetzt zeigte. Eine Übersicht gibt es hier:

Bäckerei Böckmann, Am Luchtkamp 18.

Da die Böckmanns das Corona-Virus erwischt hat, wird nur ein Abholfenster öffnen, an welchem alle, die bis zum Donnerstagmittag vorbestellt haben, ihre Waren abholen können. Möglich ist das in der Zeit von 7.30 bis 11.30 Uhr.

Bäckerei Grote.

Das Hauptgeschäft an der Münsterstraße 20 hat an Heiligabend sowie am zweiten Weihnachtstag von 6.30 bis 13 Uhr geöffnet. Die Filiale am Pappelwäldchen hat an Heiligabend und dem zweiten Weihnachtstag von 6 bis 13 Uhr geöffnet. Die Dernekämper Filiale, Rosenstraße 2, hat Heiligabend von 6.30 bis 12 Uhr und am zweiten Weihnachtstag von 7 bis 12 Uhr geöffnet. In Buldern hat die Filiale im Aldi Heiligabend von 5.30 bis 13 Uhr und am zweiten Weihnachtstag von 7 bis 12 Uhr geöffnet. In Merfeld, Rekener Straße 16, hat die Filiale Heiligabend von 6 bis 13 Uhr geöffnet und am zweiten Weihnachtstag von 7 bis 12 Uhr. Das Tiber Café öffnet Heiligabend von 7 bis 13 Uhr. Die Filiale im Hellweg in Hausdülmen hat Heiligabend von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet. Im Penny öffnet Grote Heiligabend von 7 bis 14 Uhr. Die Filiale im Aldi am Hüttenweg hat Heiligabend von 6.30 bis 14 Uhr geöffnet.

Bäckerei Ebbing.

Die Ebbing-Filiale, Lüdinghauser Straße 179, hat Heiligabend von 6 bis 12 Uhr geöffnet. In der Tiberstraße öffnet Ebbing Heiligabend von 7 bis 13.15 Uhr. In Buldern hat der Ebbing im K und K Heiligabend von 7 bis 14 Uhr geöffnet.

Berthold‘s Cafe, Hausdülmen:

Heiligabend von 5.30 bis 12 Uhr geöffnet.

Essmann in Buldern, Weseler Straße 48:

Heiligabend von 6 bis 13 Uhr geöffnet.

Bäckerei Merfeld in Rorup, Hauptstraße 28:

geöffnet an Heiligabend von 6 bis 12 Uhr.

Cafe kleine Auszeit, Bischof-Kaiser-Straße 61:

geöffnet an Heiligabend von 9 bis 14 Uhr und am zweiten Weihnachtstag von 9 bis 18 Uhr. An beiden Tagen gibt es dort auch frische Brötchen.

Café Uckelmann

Geöffnet an Heiligabend von 8 bis 12 Uhr. Frische Brötchen gibt es an diesem Tag nicht.

Geiping.

Die Filiale an der Coesfelder Straße ist an Heiligabend von 5.30 bis 13 Uhr geöffnet. Die Filiale an der Münsterstraße hat Heiligabend von 6 bis 13 Uhr geöffnet.