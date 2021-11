Kein Weihnachtsmarkt in Buldern

In Buldern wird es keinen Weihnachtsmarkt geben. Am Wochenende haben die Veranstalter, der Vorstand der Ortsgemeinschaft Buldern, den Markt, der traditionell am ersten Adventswochenende stattfindet mit Hinweis auf die pandemische Lage abgesagt.

Ein Bild aus unbeschwerten, coronafreien Tagen: Einen Weihnachtsmarkt in Buldern - hier ein Foto aus dem Jahr 2019 - wird es am kommenden ersten Adventswochenende nicht geben.

„Bis vor Kurzem waren wir noch zuversichtlich, dass wir den Weihnachtsmarkt am 27. und 28. November trotz der Corona-Pandemie wie geplant abhalten können. Allerdings hat sich in den vergangenen Tagen die pandemische Lage deutlich verschärft“, heißt es in einer Mitteilung der Ortsgemeinschaft Buldern . In einer solchen Situation hätten gesundheitliche Belange höchste Priorität.

Die Ortsgemeinschaft verweist darauf, dass immer mehr Corona-Neuinfektionen gemeldet und immer mehr Intensivbetten belegt werden. Das Robert Koch-Institut habe dringend dazu geraten, Kontakte zu reduzieren und größere Veranstaltungen möglichst abzusagen.