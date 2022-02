Kein Platz für die „Spaziergänger“

Über 300 Dülmener demonstrieren am Löwendenkmal

Dülmen

Über 300 Dülmener trafen sich am Montagabend am Löwendenkmal. SPD und Grüne hatten hier eine Veranstaltung gegen die Montagsspaziergänger angemeldet. Die Spaziergänger wichen auf den Overbergplatz aus und trafen sich anfangs in zwei Gruppen.

Von Kristina Kerstan