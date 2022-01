Gemeindegremien üben scharfe Kritik

Kein Herausreden mehr: Die Gemeinde Heilig Kreuz bezieht in einem Schreiben Stellung zu Missbrauch und Outing kirchlicher Mitarbeiter. Sie zeigen sich empört über das Herausreden oder gar das Leugnen einiger Verantwortlicher und üben viel Kritik.

Die Verantwortlichen in Heilig Kreuz veröffentlichten jetzt eine Stellungnahem zu den Missbrauchsvorwürfen in der katholischen Kirche.

Es sind klare Worte, die die Verantwortlichen in Heilig Kreuz finden. „Wir sind fassungslos, wie sich immer noch viele Verantwortliche in den Bistumsleitungen und der Kirchenleitung herausreden, Verantwortung verschieben, kleinreden oder gar leugnen“, heißt es in einer Stellungnahme von Pfarreirat, Kirchenvorstand und Seelsorgeteam.

Angesichts des Leids der Betroffenen, deren Leben durch Taten von Priestern und Kirchenmitarbeitern zerstört wurden, könne es nicht um den Ruf der Kirche gehen.

Reaktion auf Münchener Missbrauchsgutachten



Die Vorstellung des Missbrauchsgutachtens des Bistums München, das unter anderem schwere Vorwürfe gegen den früheren Papst Benedikt XVI. erhebt, und die Initiative #outinchurch hat die Gemeinde als Anlass für das am Freitag veröffentlichte Schreiben genommen. Denn gerade auch mit Blick auf die baldige Veröffentlichung eines Missbrauchgutachtens im Bistum Münster wolle man nicht schweigen.

In der Pfarreiratssitzung am Dienstag war die Idee der Verlautbarung entstanden, berichtet die Gemeinde. Der Kirchenvorstand schloss sich an. Als Grundlage der Stellungnahme diente eine Predigt von Pastoralreferentin Maren Thewes vom vergangenen Sonntag.

"Das können wir so nicht mittragen“

In der Stellungnahme äußern Seelsorgeteam und Gremien ihr Entsetzen über die Ergebnisse des Münchener Missbrauchsgutachtens. Doch die Hoffnung aufgeben wollen die Unterzeichner nicht. „Wir möchten in unserer Gemeinde dafür leben, wofür Jesus gelebt hat: Hoffnung und Perspektive für alle Menschen.“ In der Gemeinde Heilig Kreuz werde man versuchen, „sensibel und wach“ mit dem Thema Missbrauch umzugehen,

Daneben gehen Pfarreirat, Kirchenvorstand und Seelsorgeteam auf die Kampagne #outinchurch ein. Was Heilig Kreuz zu diesemThema zu sagen hat, lesen Sie in der Samstagsausgabe der DZ.