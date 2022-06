Kein Bedarf für Kita-Container in Merfeld

Einstimmig hat sich der Ausschuss für Jugend und Familie am Mittwochabend dafür ausgesprochen, die sogenannte „Raumersatzlösung“ am St. Antonius-Kindergarten in Merfeld abzubauen und im Anschluss im Dernekamp am städtischen Michael-Kindergarten wieder aufzubauen. Geplant war das so ursprünglich nicht.

Obwohl in Merfeld eine Sechs-Gruppen-Einrichtung gebaut wird, sah es lange so aus, dass auch mit der neuen Kita nicht alle Kinder in Merfeld versorgt werden können. Deshalb sahen die Pläne vor, die „Raumersatzlösung“ in Merfeld zu belassen.

Eine erneute Elternabfrage hat aber nach Aussage der Stadtverwaltung die Situation verändert. Wie der Erste Beigeordnete Christoph Noelke im Ausschuss berichtete, „haben sich einige Eltern anders entschieden.“ Der ursprünglich gemeldete Bedarf bestand nicht mehr.

Politik ist ein Aspekt besonders wichtig

So sei am Ende nur ein Kind unversorgt gewesen. Mittlerweile steht nach Auskunft der Stadtverwaltung fest, dass dieses Kind im Kindergarten Merfeld untergebracht werden kann. „Es gibt keinen Bedarf mehr für die mobilen Einheiten mehr vor Ort.“ Ein Aspekt, der der Politik ganz wichtig ist. Denn in Merfeld gebe es Aussagen, dass die Raumersatzlösung abgebaut werde, obwohl ohne sie die Versorgung in Merfeld nicht gesichert werden könne.

