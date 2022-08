Kaum anlasslose Tests bei symptomlosen Personen

Das DRK passt nun sein Testangebot an. Der Grund: Die Nachfrage an Bürgertestungen ist weiterhin rückläufig. Wie jetzt die Öffnungszeiten der Teststationen in Dülmen und Buldern sind, lesen Sie hier.

Weiter rückläufig ist die Nachfrage nach Bürgertestungen in den DRK-Teststellen. Rund 85 Prozent der Besucher der Teststellen unterliegen den Ausnahmeregelungen der neuen Testverordnung und zählen somit zu den vulnerablen Personengruppen oder zu denen, die diese kontaktieren wollen, teilt das DRK mit.

Anlasslose Testungen für asymptomatische Personen finden somit nur noch im geringen Umfang statt. „Die Spitze der Sommerwelle scheint gebrochen, obwohl wir immer noch einen hohen Prozentsatz von positiven Testergebnissen feststellen“, so DRK-Vorstand Christoph Schlütermann. „Doch aufgrund der niedrigen Anzahl der Bürgertestungen, sinken logischerweise auch die Inzidenzen. Das war politisch so gewollt“, erklärt Schlütermann.

Die Inzidenzzahlen, die von Beginn der Pandemie an täglich mit viel medialer Aufmerksamkeit bedacht wurden, haben an Bedeutung völlig verloren. Entscheidend ist aktuell die Belastung des Gesundheitswesens durch die Pandemie. Das DRK wird der geänderten Nachfrage entsprechend sein Angebot anpassen.

So gelten für die Teststellen in Dülmen und Buldern ab dem 15. August folgende Öffnungszeiten. Die Teststelle in Dülmen ist montags bis samstags von 9 bis 13 Uhr geöffnet, zudem am Montag, Mittwoch und Freitag auch von 14 bis 16 Uhr sowie sonntags von 10 bis 12 Uhr. In Buldern kann man sich am Montag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr testen lassen, zudem am Freitag von 17 bis 19 Uhr sowie am Wochenende von 10 bis 12 Uhr.

Das DRK wird weiterhin die Lage aufmerksam beobachten und sein Angebot lagegerecht anpassen. Insbesondere soll möglichst ortsnah ein Angebot für Testungen vorgehalten werden, da viele Besucher von Angehörigen in Krankenhäusern und Einrichtungen auf diese Testungen nicht verzichten wollen oder können.

Das DRK rechnet nicht vor Oktober mit einer Änderung der Situation, denn erst dann sollen konkrete Regelungen des neuen Infektionsschutzgesetzes umgesetzt werden. Spannend wird die Frage sein, ob dann wieder Testungen als verpflichtende Alternative neben Maskenpflicht notwendig werden.