Kanalsanierungen laufen bis Ende des Jahres

Noch bis Jahresende laufen im südlichen Innenstadtbereich an gleich mehreren Stellen Kanalsanierungen. Das Gebiet erstreckt sich vom Sportplatz „An den Wiesen“ bis zur Eisenbahnstraße. Die Arbeiten finden laut Stadt überwiegend in geschlossener Bauweise statt.

In der südlichen Innenstadt stehen Kanalsanierungen an.

Nur an wenigen Stellen müsse die Verkehrsführung innerhalb der nächsten zwei Wochen leicht geändert werden.

So gilt während der Arbeiten an der Eisenbahnstraße, zwischen Bahnunterführung und Lüdinghauser Straß, e Tempo 30, zudem müssen die Fahrspuren teilweise etwas eingeengt werden.

Vollsperrung in Höhe Arbeitsamt

In der August-Schlüter-Straße ist in Höhe des Arbeitsamtes eine vorübergehende Vollsperrung erforderlich. Arbeiten finden zudem unter anderem an der Hohen Straße, Elsa-Brändström-Straße, Friedrich-Ruin-Straße, an der Münsterstraße und am Franz-Hermanns-Weg, statt.

Bei den regulären Kamera-Untersuchungen der Kanäle waren die Schäden festgestellt worden, die nun behoben werden. „Teilweise wird ein Roboter einzelne Stellen reparieren, an anderen Stellen werden wir auf ganzer Länge des Kanals sogenannte Inliner ziehen“, erläutert Detlev Siebert vom Abwasserwerk.

Anwohner, die mit ihren Kanalanschlüssen von der Maßnahme direkt betroffen sind und für einige Stunden besondere Verhaltensweisen beachten müssen, werden schriftlich darüber informiert.