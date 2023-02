Kanalarbeiten im Dülmener Norden vor Start

Im Dülmener Norden stehen Kanalarbeiten an - und die werden bis Ende 2024 laufen. Für die Anwohner hat die Stadt Dülmen allerdings eine gute Nachricht.

Eine umfassende Modernisierung des Kanalnetzes steht in der nördlichen Innenstadt an: Bis Ende 2024 führt die Stadt Sanierungsarbeiten in dem Gebiet zwischen Haverlandweg, Nordlandwehr, Coesfelder Straße und Münsterstraße durch.

Aktuell laufen vorbereitende Messungen, die Hauptarbeiten beginnen dann voraussichtlich ab 13. Februar. Zu größeren Einschränkungen oder Behinderungen für Bürgerinnen und Bürgerinnen soll es aber nicht kommen, versichert die Stadt.

Keine größeren Baustellen nötig

Denn: Ein großer Teil der Arbeiten wird mit Hilfe von sogenannten Inlinern in einem geschlossenen Verfahren durchgeführt - ohne das Grabungs- und Tiefbauarbeiten notwendig sind. Für die Reparatur von Anschlussleitungen und Schächten können aber zeitweise kleinräumige Baugruben notwendig werden.

Warum die Arbeiten nötig sind? Regelmäßige Untersuchungen gehören nach der Selbstüberwachungs-Verordnung Abwasser NRW zu den kommunalen Aufgaben. Vor zwei Jahren war die nördliche Innenstadt analysiert und dann ein Modernisierungskonzept für sanierungsbedürftige Kanalanlagen erstellt worden.

Für die Durchführung hat die Stadt jetzt ein Fachbüro aus Gelsenkirchen beauftragt. Insgesamt investiert das Abwasserwerk der Stadt rund vier Millionen Euro in diese umfassende Modernisierung des Kanalnetzes.