Kameras kommen - aber nicht überall

Bahnhöfe sind für viele Menschen Angsträume - vor allem abends und in der Nacht. Jetzt gibt es Geld vom Land, um Bahnhöfe in NRW mit moderner Videoüberwachung auszustatten.

Anfang November kamen die neuen Scheiben im Fußgänger-Tunnel am Dülmener Bahnhof. Wenige Wochen später dann die Vandalen - und zerschlugen willkürlich das Sicherheitsglas. Der Schaden: fünfstellig. Und auch abseits solcher Zerstörungswut ist gerade der lange Tunnel kein Ort, wo man sich im Dunkeln gerne aufhält.

Immer wieder war hier in den vergangenen Jahren Videoüberwachung ein Thema. Jetzt will die Bahn tatsächlich Kameras installieren - allerdings nicht im kompletten Tunnel. Im Rahmen einer ÖPNV-Offensive hat die Landesregierung gut zehn Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Auch für Dülmen gibt es Fördermittel. Die Bahn will hier künftig beide Gleise (also sowohl die Strecke Münster-Essen als auch Dortmund-Enschede) überwachen, ebenso die Zuwegung - sofern sie ihr gehört.

Und genau das ist der Haken in Dülmen: Denn der Tunnel ist nicht komplett in Bahn-Besitz - sondern teilweise auch Eigentum der Stadt. Sie darf laut NRW-Polizeigesetz aber nur Orte per Video überwachen, die als Kriminalitätsschwerpunkt gelten.

