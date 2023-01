Kaiserschießen ist Höhepunkt der Saison

Die Schützenfest-Saison 2023 wartet mit einem Höhepunkt und einer Änderung auf. Von Börnste bis Kolping, das gilt in diesem Jahr nicht.

Von Börnste bis Kolping. So konnte man sich in Dülmen den Verlauf der Schützenfestsaison einfach merken. Doch in diesem Jahr müssen sich Schützenfest-Interessierte umstellen. Denn die Kolpingsfamilie hat im vergangenen Jahr entschieden, nur noch alle zwei Jahre ein Schützenfest zu feiern.

Sommerfest statt Schützenfest

Beim Kolping wird in diesem Jahr ein Sommerfest gefeiert. Der Höhepunkt der Saison findet in diesem Jahr in Merfeld statt, wo der Schützenverein sein 275-jähriges Bestehen feiert.

Der große Festumzug und das Kaiserschießen finden am Samstag, 20. Mai statt. Eine Woche vorher wird, wie üblich, in Börnste die Saison eröffnet. Das letzte Schützenfest der Saison 2023 haben die Nieströter am letzten Augustwochenende.

Worauf sich die Dülmener in diesem Jahr sonst noch freuen können, das hat die DZ Dülmen Marketing, das städtische Kulturbüro und einige Vereine gefragt. Das Ergebnis? Nachzulesen in der DZ-Ausgabe von Samstag.