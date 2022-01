KAB mit Rekorderlös beim Weihnachtsmarkt

Das hat es in den 25 Jahren noch nicht gegeben, in denen sich der KAB-Stadtverband mit einem Verkaufsstand am Weihnachtsmarkt beteiligt: 4000 Euro wurden 2021 durch den Verkauf von selbst gestrickten Socken, Marmeladen und Holunderprodukten erwirtschaftet.

Seit 25 Jahren beteiligt sich der KAB-Stadtverband Dülmen mit großem ehrenamtlichem Engagement am Dülmener Weihnachtsmarkt. Viele Tausend Euro an Spendengeldern konnten dabei aus dem Verkauf von selbst gestrickten Socken, Marmeladen und Holunderprodukten erwirtschaftet werden. Aber so viel wie beim Weihnachtsmarkt 2021 ist noch nie zusammen gekommen: Über 4000 Euro können demnächst an die noch geheimen Empfänger überreicht werden, teilte der Dülmener Stadtverband jetzt mit.

Normalerweise werden die Spenden jeweils am Jahresanfang an verschiedene gemeinnützige Vereine, Organisationen und Selbsthilfegruppen überreicht. Ursprünglich sollte die Übergabe am 14. Januar im Pfarrheim Heilig Kreuz stattfinden. Dieser Termin wird nun aber aufgrund der aktuellen Coronalage verschoben.

Ein neuer Termin soll den ehrenamtlichen Helfern und Spendenempfängern rechtzeitig mitgeteilt werden.