Jüngere Bürger rücken kaum nach

Die Situation hat sich nach Einschätzung des Blutspendedienstes in den vergangenen Wochen immer weiter zugespitzt. Jetzt schlagen die Verantwortlichen Alarm. Es fehlen dringend Blutspenden. Wir haben nach den Folgen vor Ort gefragt.

Das neue DRK-Blutspendezentrum im Shoppingcenter Alexa. Am 14.06.2022 ist der Weltblutspendetag. +++ dpa-Bildfunk +++

„Die Christophorus Kliniken wissen um diese Situation und richten sich vorausschauend auf den Blutbedarf der Kliniken ein. Geplante Operationen mussten bisher nicht verschoben werden und Notfälle wurden und werden unverändert ausreichend versorgt“, sagt Dr. Gabriela de Angelis, Leitende Oberärztin und Transfusionsverantwortliche der Christophorus Kliniken.

Allerdings macht die Ärztin auf eine gefährliche Entwicklung aufmerksam: „Die meisten regelmäßigen Blutspender und -spenderinnen sind Anfang der 1960er geboren und kommen bald in ein Alter mit 68 Jahren, in dem das Blutspenden nicht mehr zugesagt wird. Und die jüngere Bevölkerung rückt bislang nicht nach“, sagt die Ärztin und nennt konkrete Zahlen. „Von allen spendefähigen Menschen in der Bevölkerung gehen nur drei Prozent zur Blutspende.

"Situation ist stark angespannt"

Insofern sei davon auszugehen, dass die DRK-Blutspendedienste schon bald in eine knappe Bestandslage geraten. „Bundesweit ist derzeit die Versorgung mit Blutpräparaten stark angespannt. Dies trifft derzeit besonders hart auch unseren DRK-Blutspendedienst West, der ca. 25 Prozent aller Kliniken in Deutschland mit Blutpräparaten versorgt“, sagt DRK-Kreisvorstand Christoph Schlütermann.

Eine Ursache sei sicher auch die derzeit grassierende Grippe- und Erkältungswelle verbunden mit einem hohen Krankenstand. „Es wird mehr verbraucht, als durch Neuspenden hereinkommt. Die Folgen sind, dass bestimmte Operationen in den Kliniken aufgeschoben oder nicht mehr durchgeführt werden können.“

