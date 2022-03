Junge stiehlt Zwölfjähriger das Handy

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Diebstahl mit anschließender Körperverletzung, bei dem ein zwölf Jahre altes Mädchen verletzt worden ist. Gegen 19 Uhr am Samstagabend vergaß die junge Dülmener ihr Mobiltelefon in der Back-Abteilung des Penny-Markts am Baumschulenweg.

Als sie zurückkehrte, war es nicht mehr da. Vor dem Supermarkt traf sie auf eine Gruppe gleichaltriger Jungs - und einer hatte ihr Handy in seiner Hand. Trotz Bitten des Mädchens gab er es ihr nicht zurück. Die Jungs bewarfen die Zwölfjährige im Anschluss sogar noch mit Stöckern, wobei das Mädchen laut Polizei leicht verletzt wurde.

Hinweise unter Tel. 02594/7930.