Junge Dülmenerin angefahren und geflüchtet

Die junge Dülmenerin überquerte nach Angaben der Polizei am Donnerstag gegen 19.30 Uhr bei Grün die Fußgängerampel der Kreuzung Halterner Straße / Lüdinghauser Straße. Zur selben Zeit bog ein Auto in ihre Richtung ab und fuhr sie an.

Das Mädchen stürzte, doch der Autofahrer setzte seine Fahrt Richtung Lüdinghauser Straße fort, ohne sich zu kümmern, so die Polizei.

Bei dem Auto soll es sich um einen schwarzen Jeep gehandelt haben. Nähere Angaben zum Fahrzeug oder dessen Führer konnte die 14-Jährige nicht machen. Ein Krankenwagen-Team untersuchte das Mädchen vor Ort.

Hinweise erbittet die Polizei unter Tel. 02594-7930.