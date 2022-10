Jubiläumsfeier die Zweite

Die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle Dülmen besuchten den befreundeten Musikverein Friedenweiler-Rudenberg im Schwarzwald. Dieser hatte zur Feier seines 100-jährigen Bestehens eingeladen. Beide Vereine sind seit über 40 Jahren freundschaftlich verbunden und blicken auf viele gemeinsame Veranstaltungen und gegenseitige Besuche zurück.

So wurde dieser Besuch durch gemeinsame Unternehmungen und vor allem sehr viel Blasmusik abgerundet. Die offizielle Jubiläumsveranstaltung wurde musikalisch durch die Stadtkapelle eröffnet. Beim zünftigen Frühschoppenkonzert spielten die Dülmener Blasmusikerinnen und -musiker unter der Leitung von Gustl Wessels für die zahlreichen Gäste vielfältige Ausschnitte ihres musikalischen Repertoires.

Das Konzert bildete auch den Rahmen für die Übergabe des Jubiläumsgeschenks: ein 100 Seiten starkes Fotobuch mit vielen gemeinsamen Erinnerungen aus über 40 Jahren Freundschaft. Bei der gemeinsamen Durchsicht schwelgten junge und alte Musiker beider Vereine gemeinsam in Erinnerungen, wie an den gemeinsamen Auftritt beim Wildpferdefang 1981 vor 20.000 Zuschauern oder an das 150-jährige Vereinsjubiläum der Stadtkapelle Dülmen im August, zu dem die Schwarzwälder gereist waren.

