Jeder dritte Dülmener ging nicht zur Wahl

Fangen wir mit einer für viele Demokraten unbefriedigenden Entwicklung an: „Warum haben so viele Dülmenerinnen und Dülmener bei der Landtagswahl nicht von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht? Gerade einmal bei 62,39 Prozent lag die Wahlbeteiligung, in einzelnen Stadtbereichen sogar deutlich darunter.

In der Kernstadt gingen am Sonntag nicht einmal 22 Prozent der Wahlberechtigten zur Stimmabgabe. Zwar sind darin die Briefwähler nicht eingerechnet, dennoch müssen sich alle Parteien die Frage stellen, warum sie so wenige Menschen erreicht haben - gerade auch vor dem Hintergrund, dass in anderen Teilen Europas viele Menschen gerne an freien Wahl teilnehmen würden, aber nicht können.

Kommen wir zu den verlässlichen Dingen der Landtagswahl. CDU und Bauerschaften waren auch bei dieser Wahl wieder eine feste Verbindung. Im Wahlbezirk 15 mit Börnste, Leuste, Welte südlich und Weddern teilweise gaben 62,7 Prozent der Wähler ihre Stimme der CDU - eine mittlerweile sehr ungewöhnlich gewordene hohe Zustimmung.

Ganz anders die Stimmungslage bei den Linken - trotz eines Dülmener Kandidaten. Weitere Informationen zu der Wahl lesen Sie in der Dienstagsausgabe der DZ oder im E-Paper.