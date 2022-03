Ja zum Standort Berningheide

Dülmen

Das neue Schulzentrum für Haupt- und Realschule (ergänzt um einen Gebäudeteil für die Kreishandwerkerschaft) soll im Dülmener Norden am Standort Berningheide/Sportzentrum Nord angesiedelt werden. Dafür stimmte mehrheitlich der Schulausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch. Die Grünen hingegen haben sich für den Standort Bauland an der Schiene/Bahnhof ausgesprochen.

Von Claudia Marcy