Isländischer Adventsmarkt in Merfeld

Ein isländischer Adventsnachmittag findet am Samstag, 10. Dezember, auf dem Islandpferde Gestüt Borgarstadur in Merfeld von 14.30 bis 19 Uhr statt. Es gibt Kaffee, Punsch, Kuchen, Würstchen und einen Stand an dem kleine Weihnachtsgeschenke gekauft werden können.

Dazu sind Aktionen und Vorführungen rund um das Islandpferd vorgesehen. Für pferdebegeisterte Kinder besteht zudem die Möglichkeit, zwischen 15 und 16 Uhr einmal auf einem Islandpferd zu reiten.

Die Einnahmen aus dem Adventsmarkt kommen dem „Seecontainerhaus-Projekt“ in Namibia zu Gute. Weitere Informationen auch im Internet unter www.gestuet-borgarstadur.de