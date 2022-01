Inzidenzwert steigt weiter an

Corona-Zahlen am Wochenende

Die Zahl der positiven Testergebnisse steigt weiter an.

Der Corona-Inzidenzwert im Kreis Coesfeld steigt weiter an und übertrifft aktuell die bundesweiten Zahlen.

Am Sonntagmorgen meldete die Bezirksregierung Münster eine Corona-Inzidenz für den Kreis Coesfeld von 1.257,3. Damit ergibt erneut eine Steigerung gegenüber Samstag, als eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.217,9 gemeldet wurde. Der bundesweite Inzidenzwert liegt aktuell bei 1.156,8.

Am Freitag hatte die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld laut Robert-Koch-Institut noch bei 1.197,0 gelegen.

Wie sich in Dülmen die Corona-Infektionszahlen entwickelt haben, wird sich erst am Montag zeigen, wenn das Kreisgesundheitsamt in Coesfeld auch für Dülmen wieder die Zahl der Neu-Infektionen und Genesenen veröffentlicht.