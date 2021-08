Inzidenz weiter im Sinkflug

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld sinkt weiter. Von 10,4 ist sie auf 8,6 gefallen. In Dülmen sind drei weitere Frauen und Männer genesen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld sinkt weiter. Von 10,4 am Donnerstag ist sie nun auf 8,6 gefallen (Stand Freitag, 0 Uhr). In Rosendahl gab es den einzigen kreisweit Neuinfizierten. Dagegen ist die Zahl der insgesamt von Covid-19 betroffenen Personen von 44 auf 34 gesunken. In Dülmen sind drei weitere Frauen und Männer genesen, zehn sind noch infiziert.