Inzidenz steigt weiter auf jetzt 13,6

Langsam, aber stetig geht es mit der Kreis-Inzidenz nach oben: Am Mittwoch lag der Wert bei 13,6. Drei Neuinfektionen wurden zudem kreisweit gemeldet.

Keine Neuinfektionen meldet das Kreisgesundheitsamt am Mittwoch für Dülmen. Stattdessen ist eine weitere Person wieder genesen, weshalb die Anzahl der aktiven Fälle um einen auf jetzt nur noch vier sank.

Kreisweit wurden am Mittwoch drei neue Fälle bekannt (zwei in Coesfeld, einer in Olfen), fünf Personen haben eine Ansteckung überstanden. Damit gibt es aktuell noch 43 aktive Fälle auf Kreis-Ebene.

Weiter leicht ansteigend ist die Tendenz beim Sieben-Tage-Inzidenzwert, der am Mittwoch bei 13,6 lag. Am Vortag waren es noch 12,7 gewesen.