Inzidenz steigt leicht an

Fünf Neuinfektionen mit dem Corona-Virus verzeichnet das Kreisgesundheitsamt am Freitag. Damit steigt der Inzidenzwert leicht an.

Die Inzidenz des Kreises Coesfeld steigt langsam an: Am Freitag lag diese bei 5,9 (Stand 16. Juli, 0 Uhr), am Donnerstag lag sie noch bei 3,6. Das liegt an fünf Neuinfektionen, die aus Nottuln, Senden und Billerbeck stammen, wie das Kreisgesundheitsamt vermeldet.

Im Kreis Coesfeld gibt es daher insgesamt 13 mit Covid-19 infizierte Personen. In der Dülmen gibt es nach wie vor einen aktiven Fall.