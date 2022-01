Inzidenz steigt auf 563,6

Dülmen

Die Corona-Zahlen im Kreis schießen in die Höhe: 349 Neuinfektionen gab es am Donnerstag im Kreis, so viele wie noch nie. Auch die Inzidenz macht einen Sprung und steigt von 485,2 am Vortag auf 563,6 am Donnerstag.



Von Tatjana Thüner