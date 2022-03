Inzidenz so hoch wie noch nie

Dülmen

Die Corona-Zahlen steigen weiter ungebrochen an. In Dülmen wurden am Mittwoch 166 neue Ansteckungen gemeldet, womit die Zahl der aktiven Corona-Fälle hier nun die 1000er-Marke knackte. Und auch die Inzidenz erreichte einen neuen Höchstwert.

Von Tatjana Thüner