Inzidenz sinkt unter 500

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist im Kreis Coesfeld wider unter die Marke von 500 gesunken. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitagmorgen (Stand 0 Uhr) einen Wert von 488. Am Vortag hatte die Inzidenz bei 510,6 gelegen.

In Dülmen gab es am Donnerstag 44 neue Ansteckungen, 45 Personen gelten wieder als genesen. Somit gibt es aktuell 438 aktive Fälle in Dülmen.

Im Kreis gab es 184 neue Ansteckungen und 178 Genesungen. Aktuell gibt es 2006 aktive Fälle im Kreis Coesfeld.