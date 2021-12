Inzidenz sinkt unter 200

Beinahe 100 Corona-Fälle verzeichnet der Kreis Coesfeld am Mittwoch, 16 davon in Dülmen. Trotzdem sank die Inzidenz wieder unter die 200er-Marke.

16 Neuinfektionen in Dülmen

16 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnete das Gesundheitsamt des Kreises am Mittwochmorgen in Dülmen. Hinzu kamen zuletzt auch sieben Genesungen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle erhöhte sich somit um neun auf 140.

Kreisweit werden am Mittwoch 95 neue Ansteckungen gemeldet. 41 Personen erholten sich wieder von einer Erkrankung. Aktuell gibt es also 818 aktive Corona-Fälle im Kreis, dies sind 54 mehr als noch am Vortag.

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt erstmals in dieser Woche unter den 200er-Wert. Aktuell liegt sie bei 199,8 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: Am Dienstag betrug die Inzidenz noch 205,7.