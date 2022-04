Inzidenz sinkt leicht auf 1775,6

Dülmen

Für die Inzidenz ging es am Mittwoch runter auf einen Wert von 1775,6. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle hingegen stieg sowohl in Dülmen als auch im Kreis an. Somit liegt die Zahl der aktiven Fälle in Dülmen nun wieder bei über 1000.

Von Tatjana Thüner