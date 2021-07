Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld ist leicht gesunken. Eine Person in Lüdinghausen steckte sich neu an.

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Coesfeld ist leicht auf 7,7 gesunken (Stand Mittwoch, 0 Uhr). Eine Person in Lüdinghausen steckte sich neu an. Kreisweit sind aktuell 19 Menschen mit Covid-19 infiziert, darunter eine Person in Dülmen.