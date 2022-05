Inzidenz nun unter 900 gesunken

Noch 640 aktive Corona-Fälle in Dülmen

Dülmen

Die Zahl der aktiven Corona-Fälle stieg am Mittwoch sowohl im Kreis als auch in Dülmen selbst leicht an. Die Kreisinzidenz sank hingegen weiter - und liegt jetzt bei unter 900. Alle weiteren Infos rund ums Coronavirus gibt es hier.

Von Tatjana Thüner