Inzidenz nun bei 1564

Von einem Wert von 1746,6 vor den Feiertagen sank die Kreisinzidenz zum Dienstag auf 1564. Hinzu kamen 656 Neuinfektionen im Kreis, 185 davon in Dülmen.

Eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1564 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner meldete das Robert-Koch-Institut am Dienstag für den Kreis. Sonntag lag der Wert bei 1571,7. Vor den Feiertagen betrug die Inzidenz noch 1746,6.

Hinzu kamen am Dienstag 185 Neuinfektionen und 153 Genesungen in Dülmen. Die Zahl der aktiven Corona-Fälle stieg somit um 32 auf 1014 an.

Im Kreis standen 656 neue Ansteckungen 686 Genesungen gegenüber. Hier sank die Zahl der aktiven Fälle auf 4579 (minus 30).