Inzidenz macht Sprung nach oben

Von unter 35 auf jetzt 51,2: Einen ziemlichen Sprung nach oben hat die Inzidenz für den Kreis Coesfeld am Donnerstag gemacht. Bekannt wurden 26 nue Fälle, davon sechs in Dülmen.

Erneut 26 Neuinfektionen im ganzen Kreis, davon erneut sechs in Dülmen: Ein kleines Déjà-vu gab es am Donnerstag bei den aktuellen Corona-Zahlen - waren sie doch genauso wie am Vortag, zumindest mit Blick auf die Neuinfektionen.

In Dülmen sind gleichzeitig vier Personen wieder genesen (Kreis: 30 Genesene), daher stieg die Zahl der aktiven Infektionen um nur zwei auf jetzt 68 (Kreis: 305 aktive Fälle, minus vier).

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die zuletzt unter 35 gelegen hatte, stieg am Donnerstag deutlich an auf 51,2 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Diesen Wert teilte die Bezirksregierung mit.