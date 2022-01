Inzidenz kurz vor der 1200

Kreisweit werden so viele Neuinfektionen wie noch nie an einem Tag verzeichnet. Auch die aktiven Corona-Fälle steigen somit an und stehen kurz davor die 3000er-Marke zu brechen. Die Inzidenz macht ebenfalls einen großen Sprung und liegt nun knapp unter 1200.

Von 1084,2 Neuinfektionen pro 100.00 Einwohnern in den vergangenen sieben Tagen auf 1197 in nur einem Tag. Einen so großen Sprung der Kreisinzidenz meldete das Robert-Koch-Institut am Freitag.

Und auch bei den neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus gibt es kreisweit einen neuen Rekord zu vermelden: Am Freitag verzeichnete das Kreisgesundheitsamt 557 neue Corona-Fälle für den Kreis - das ist der bisher höchste Wert an Neuinfektionen an nur einem Tag. Die bisher meisten neuen Ansteckungen an einem Tag lagen bei 507. Nur am 23. Januar war der Wert noch höher. Damals gab es 828 neue Fälle. Diese bezogen sich allerdings auf ein komplettes Wochenende.

Am Freitag standen dem hohen Wert an Neuinfektionen gerade einmal 75 Genesungen gegenüber. Somit stieg die Zahl der aktiven Corona-Fälle im Kreis um 482 auf 2963. Die 3000er-Marke wird damit bald überschritten werden.

In Dülmen verzeichnete das Gesundheitsamt 122 Neuinfektionen und elf Genesungen. Die Zahl der aktiven Fälle liegt nun bei 633, das sind 111 mehr als noch am Vortag.

Von den 30 Intensivbetten im Kreis Coesfeld sind 21 belegt - allerdings keines mit einem Covid-19-Patienten.