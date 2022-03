Inzidenz knackt nun die 2000er-Marke

110 Neuinfektionen in Dülmen

Dülmen

Erstmals seit Pandemiebeginn knackte die Inzidenz im Kreis Coesfeld am Dienstag die 2000er-Marke. Zudem verzeichnete das Kreisgesundheitsamt 632 neue Ansteckungen kreisweit - 110 davon in Dülmen. Alle weiteren Infos rund ums Corona-Virus in Dülmen lesen Sie hier.

Von Tatjana Thüner